Кудрин: больше 20% граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают господдержки

Глава Счетной палаты России заявил, что больше 20 процентов граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают государственной поддержки. Такое заявление в рамках правительственного часа сделал Алексей Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.
Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченные господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума.
Алексей Кудрин, глава СП России
Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса".
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