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Кудрин: больше 20% граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают господдержки

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В Совете Федерации зачитали доклад о работе Счетной палаты РФ.

Глава Счетной палаты России заявил, что больше 20 процентов граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают государственной поддержки. Такое заявление в рамках правительственного часа сделал Алексей Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченные господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума.

Алексей Кудрин, глава СП России

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса".

Видео: Совет Федерации

Теги: алексей кудрин, господдержка, совет федерации, счетная палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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