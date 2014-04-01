Кудрин: больше 20% граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают господдержки

В Совете Федерации зачитали доклад о работе Счетной палаты РФ.

Глава Счетной палаты России заявил, что больше 20 процентов граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают государственной поддержки. Такое заявление в рамках правительственного часа сделал Алексей Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются не охваченные господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума. Алексей Кудрин, глава СП России

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса".

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