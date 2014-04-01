Алексей Кудрин рассказал о работе СП России в Совете Федерации.

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса" в 2020 году. Об этом во время правительственного часа в верхней палате парламента сенаторам сообщил глава СП Алексей Кудрин. Чиновник считает, что государственная космическая корпорация стала более внимательно заниматься финансовой дисциплиной.

В этом году также есть нарушения в работе "Роскосмоса", у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Эксперт уточнил, что основной объем нарушений "Роскосмоса" связан с отдельными процедурами и бухгалтерским учетом. Надзорное ведомство не зафиксировала никаких нарушений, которые потребовали бы специального вмешательства правоохранительных органов.

Эксперт обратил внимание на трансформацию Алексея Кудрина.

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