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Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" на 30 млрд рублей в 2020 году

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Алексей Кудрин предоставил отчет Владимиру Путину.

Счетная палата выявила нарушения в государственной корпорации "Роскосмос" на 30 общую сумму в 30 млрд рублей за прошлый год. С соответствующим докладом перед российским президентом Владимиром Путиным выступил глава  СП Алексей Кудрин.

В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования.

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Кудрин рассказал, зачем России нужен университет свободных искусств и наук.

Теги: алексей кудрин, роскосмос, счетная палата
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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