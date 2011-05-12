Счетная палата выявила нарушения в "Роскосмосе" на 30 млрд рублей в 2020 году

Алексей Кудрин предоставил отчет Владимиру Путину.

Счетная палата выявила нарушения в государственной корпорации "Роскосмос" на 30 общую сумму в 30 млрд рублей за прошлый год. С соответствующим докладом перед российским президентом Владимиром Путиным выступил глава СП Алексей Кудрин.

В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

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