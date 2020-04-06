Эксперт обратил внимание на трансформацию Алексея Кудрина

Будучи министром финансов, он вряд ли бы стремился поддерживать незащищенные слои населения.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил рассчитывать пособия для малоимущих семей исходя не из количества и возраста детей, а из уровня дохода каждой конкретной семьи. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что предложение политика вписывается в стратегию государства, которое сейчас пытается "отсечь" от пособий те семьи, которые на самом деле не являются бедными.

Эксперты также считают, что Кудрин делает смелый шаг, которые может не стыковаться с демографической политикой государства. Он предлагает отделить помощь от детей, а государство хочет увеличить рождаемость.

Авторы Telegram-канала также отметили, что глава Счетной палаты изменился за последние годы, так как ранее вряд ли бы он разрабатывал меры по поддержке социально незащищенных слоев населения.

Фото: Фото: YouTube/Общероссийский гражданский форум