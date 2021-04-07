Счетная палата планирует провести 440 проверок в 2021 году

Алексей Кудрин рассказал о планах ведомства на 2021 год.

Счетная палата России планирует провести 440 проверочных мероприятий в текущем году. такой информацией с представителями нижней палаты парламента поделился в рамках правительственного часа на пленарном заседании глава ведомства Алексей Кудрин. Чиновник рассказал депутатам о планах контрольной инстанции.

Уже в этом году мы проведем 440 проверок, чуть больше, чем в прошлом году. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Напомним, что ранее стало известно о том, что в России Счетная палата провела за 2020 год порядка 334 проверок. Чиновники смогли вернуть в государственных бюджет около 16,39 млрд рублей по итогам контрольных мероприятий. Для сравнения, в 2019 году СП организовало 319 проверок, вернув в бюджет 4,5 млрд рублей.

Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов.

Видео: Госдума России