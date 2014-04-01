В Счетной палате рассказали о финансовых проблемах субъектов РФ.

Алексей Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов. Об этом глава Счетной палаты России сообщил российским сенаторам в рамках правительственного часа на пленарном заседании верхней палаты парламента. Чиновник призвал к увеличению доли доходов субъектов страны, которыми местные власти смогут самостоятельно распоряжаться. Спикер рассказал об итогах работы профильного контролирующего ведомства за 2020 год.

Мы увеличиваем дотации субъектам федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами - у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно - но это связанная помощь, окрашенная. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Эксперт уточнил, что с другой стороны в российских регионах наблюдается низкая финансовая дисциплина, а также плохое прогнозирование и планирование. В следующие два-три года чиновники будут уделять внимание вопросам задолженностей.

Кудрин: больше 20% граждан, находящихся ниже уровня бедности, не получают господдержки.

Видео: YouTube / Совет Федерации