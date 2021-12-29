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Госдолг США достиг рекордных 30 трлн долларов
Сегодня, 8:16
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Госдолг США достиг рекордных 30 трлн долларов

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Объясняется это тем, что США понесли существенные расходы в период пандемии.

Минфин США раскрыл сумму государственного долга страны – он составил более 30 трлн долларов. Об этом пишет газета New York Times.

Отмечается, что это рекордный показатель за все время. В графе "совокупный государственный долг" значится 30,012 трлн долларов. По информации издания, цифры были достигнуты раньше, чем предполагалось. Объясняется это тем, что США понесли существенные расходы в период пандемии.

Так, например, на выплату расширенных пособий по безработице, а также на поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты было направлено из них 5 трлн долларов. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России. 

Фото: pixabay

Теги: госдолг сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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