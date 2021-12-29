Путин: США проигнорировали принципиальные озабоченности России

Глава России оценил ответ американской стороны на гарантии безопасности.

США проигнорировали принципиальные озабоченности России. Об этом журналистам рассказал глава государства Владимир Путин. По словам политика, по американскому ответу на предложенные Москвой гарантии безопасности становится ясно, что Вашингтон проигнорировал принципиальные российские озабоченности. Такой позицией лидер страны поделился на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований. Владимир Путин, президент России

В числе главных пунктов президент России назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Премьер-министр Венгрии поблагодарил Путин за заключение соглашения с "Газпромом".

Фото и видео: Kremlin.ru