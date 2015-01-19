Глава минфина США предупредила о финансовом кризисе

Джанет Йеллен призвала повысить потолок госдолга.

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен предупредила о финансовом кризисе в стране. Об этом она заявила в эфире телевизионного канала ABC.

По словам министра, для предотвращения национального кризиса следует повысить потолок государственного долга. Йеллен подчеркнула, если этого не сделать к декабрю текущего года, то американской экономике грозят проблемы.

Будет подорван статус ценных бумаг Минфина, а также доллара как мировой резервной валюты. Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой. Джанет Йеллен, глава минфина США

Министр отметила, неудача в согласовании повышения потолка государственного долга также грозит задержками в выплате пособий, заработных плат военнослужащим, а также приостановкой налоговых вычетов на несовершеннолетних.

Ранее американский президент Джо Байден заявил об угрозе объявления дефолта США.

Видео: YouTube / ABC News