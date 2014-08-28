США скоро могут завершить работу над частью кредита Запада для Киева

Джанет Йеллен рассказала об источнике финансирования для ВСУ.

Американская администрация близка к завершению работы над вашингтонской частью кредита коллективного Запада для Украины в размере 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Соответствующее заявление сделала министр по финансам США Джанет Йеллен, выступая перед местными журналистами на брифинге. Иностранная чиновница добавила, что говорит о 20 миллиардах долларов. Эти денежные средства будут внесены в общий пакет G7 ("Большой семерки"). При этом эксперты все еще продолжают работать над деталями.

Источник финансирования этих кредитов не американские налогоплательщики. В данном случае речь идет о том, что Россия платит за эту поддержку, за $50 млрд, которые мы намерены направить на Украину до конца этого года. Джанет Йеллен, глава Минфина США

По версии Джанет Йеллен, если будет достигнуто окончательное урегулирование и перемирие между Киевом и Москвой, именно российские денежные средства пойдут на погашение украинских кредитов.

США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV