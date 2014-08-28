США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции

Джанет Йеллен рассказала о работе США по созданию препятствий по обходу от западных санкций.

Американская администрация на следующей неделе введет новый пакет антироссийских санкций. В "черный список" войдут, в том числе, ряд юридических и физических лиц, находящиеся в третьих странах мира. Речь идет о тех, кто по версии США якобы поставляют России критически важные материалы, необходимые для оснащения Вооруженных сил. Соответствующее заявление сделала министр по финансам США Джанет Йеллен, выступая перед местными журналистами на брифинге. Иностранная чиновница пояснила СМИ, что власти в Вашингтоне продолжают бороться с обходом западного санкционного давления на Москву.

На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Джанет Йеллен подчеркнула, что американский подход заключается в том, чтобы угроза введения вторичных санкций в отношении финансовых учреждений имел значительные последствия. Минфин изучает дальнейшие действия по проблеме. Ожидается, что те компании, которые будут вести бизнес с находящимися под американскими санкциями организациями, в результате будут отрезаны от финансовой системы США.

В США допустили гибель сотни тысяч американцев от наркотиков к концу десятилетия.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV