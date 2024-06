Джанет Йеллен рассказала об опасности фентанила и запрещенной синтетики в США.

Сотни тысяч американских граждан могут умереть к концу текущего десятилетия из-за передозировки наркотических средств. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции с журналистами в городе Атланта штата Джорджия местный министр по финансам Джанет Йеллен. Иностранная чиновница отметила, что большая часть подобных смертей связана с употреблением людьми фентонила и прочих синтетических опиоидов.

С 2000 года более 1 млн человек в Соединенных Штатах умерли от передозировки наркотиков. Еще сотни тысяч американцев могут умереть от передозировки к концу этого десятилетия. Это ошеломляющее, почти невообразимое число жертв. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что в 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в США сообщали общественности, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимого из Мексики опиоидного синтетического анальгетика фентанила за период с 2016 по 2021 год увеличился практически в четыре раза. В ЦКПЗ уведомили, что страна сталкивается с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тысяч жизней местного населения.

США не требуют от Вьетнама разрывать отношения с РФ или КНР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury