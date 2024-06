США не требуют от Вьетнама разрывать отношения с РФ или КНР

Джанет Йеллен оценила позицию Вашингтона по контактам Вьетнама с РФ и КНР.

Вашингтон не требует от Ханоя разрыва отношений с Москвой или Пекином в качестве условия для двустороннего партнерства с американской администрацией. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции с журналистами в городе Атланта штата Джорджия местный министр по финансам Джанет Йеллен.

Стратегия и политика Вьетнама заключаются в сотрудничестве со многими различными странами. Мы не ставим в качестве условия нашего партнерства разрыв ими связей с Россией или Китаем. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Российский президент Владимир Путин ранее прибыл с государственным визитом в Ханой. Глава государства провел рабочие переговоры с лидером вьетнамской республики То Ламом. По результатам встречи политиками было подписано не менее 11 документов.Дополнительно лидеры стран приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury