США не требуют от Вьетнама разрывать отношения с РФ или КНР

Вашингтон не требует от Ханоя разрыва отношений с Москвой или Пекином в качестве условия для двустороннего партнерства с американской администрацией. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции с журналистами в городе Атланта штата Джорджия местный министр по финансам Джанет Йеллен.
Стратегия и политика Вьетнама заключаются в сотрудничестве со многими различными странами. Мы не ставим в качестве условия нашего партнерства разрыв ими связей с Россией или Китаем.
Джанет Йеллен, глава Минфина США
Российский президент Владимир Путин ранее прибыл с государственным визитом в Ханой. Глава государства провел рабочие переговоры с лидером вьетнамской республики То Ламом. По результатам встречи политиками было подписано не менее 11 документов.Дополнительно лидеры стран приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений".
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury
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