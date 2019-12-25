В Петербурге мужчина продал 0,82 грамма наркотика участнице "проверочной закупки"

Теперь его ожидает суд.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

По версии следствия, мужчина решил заработать на сбыте запрещенных средств. Обвиняемый планировал продавать наркотики "из рук в руки", однако его криминальный план был сорван сотрудниками полиции. Его первой покупательницей 25 апреля 2025 года стала местная жительница, которая на самом деле была участницей "проверочной закупки". За запрещенные вещества обвиняемый получил 3 тысячи рублей, с которыми был задержан оперативниками. Он продал 0,82 грамма наркотического вещества.

Уголовное дело направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Тем временем Кингисеппский суд приговорил наркоторговцев к 10 годам лишения свободы.

Фото: Piter.tv