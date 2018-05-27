Кингисеппский суд приговорил наркоторговцев к 10 годам лишения свободы

Кингисеппский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Королёва и Николая Шагандина. Обоим предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном объёме, совершённом группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в контрабанде наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ).
Государственный обвинитель, выступавший от лица прокуратуры Ленинградской области, представил доказательства того, что обвиняемые на территории Кингисеппского района приобрели партию запрещённых веществ в значительном объёме с целью её незаконного перемещения через государственную границу и последующей реализации, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Правоохранительные органы задержали обвиняемых. Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.
Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
Суд, приняв во внимание позицию прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, установленные факты и степень общественной опасности совершённых преступлений, назначил обвиняемым наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в колонию отправлен мужчина, потративший с чужой банковской карты 44 тыс. рублей.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
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