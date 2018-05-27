Кингисеппский суд приговорил наркоторговцев к 10 годам лишения свободы

Суд признал двух жителей Ленинградской области виновными в попытке сбыта и контрабанде наркотиков.

Кингисеппский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Кирилла Королёва и Николая Шагандина. Обоим предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном объёме, совершённом группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в контрабанде наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ).

Государственный обвинитель, выступавший от лица прокуратуры Ленинградской области, представил доказательства того, что обвиняемые на территории Кингисеппского района приобрели партию запрещённых веществ в значительном объёме с целью её незаконного перемещения через государственную границу и последующей реализации, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Правоохранительные органы задержали обвиняемых. Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота. Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Суд, приняв во внимание позицию прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, установленные факты и степень общественной опасности совершённых преступлений, назначил обвиняемым наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в колонию отправлен мужчина, потративший с чужой банковской карты 44 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области