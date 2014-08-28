Глава Минфина США не видит альтернативы доллару как мировой резервной валюте

Джанет Йеллен прокомментировала торговые отношения США с другими странами.

Американское министерство по финансам не видит альтернативы доллару США как мировой резервной валюте, так как никакая другая валюта в ближайшем будущем не способна заменить его. Соответствующее заявление сделала министр по финансам США Джанет Йеллен, выступая перед местными журналистами на брифинге в Вашингтоне. Иностранная чиновница заметила, что позиции национальной валюты страны остаются сильных мароэкономических показателях, институтах с низкой инфляцией, сильных рынках капитала".

Я не вижу никакой другой валюты, которая в ближайшем будущем могла бы заменить доллар. Поэтому я уверена в статусе доллара. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Джанет Йеллен указала СМИ на то, что для властей из Вашингтона важно, чтобы доллар оставался основной резервной валютой мира.

США скоро могут завершить работу над частью кредита Запада для Киева.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV