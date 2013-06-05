Политик призвал Конгресс поднять потолок госдолга США.

Американский президент Джо Байден заявил об угрозе объявления дефолта США. Такое заявление глава администрации сделал на брифинге с журналистами в Белом доме. Глава государства уточнил, что не может гарантировать гражданам того, что в стране не будет дефолта из-за имеющихся долговых обязательств. По мнению спикера, экономическая катастрофа будет зависеть от действий республиканской партии. Он уточнил, что неспособность поднять потолок госдолга поставит вызывает сомнение в готовности Конгресса выполнять обязательства.

Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден, президент США

Президент рассказал прессе о том, что дефолт произойдет в США в том случае, если Конгресс не согласует поднятие потолка государственного долга. Он уточнил, что таким образом законодатели поставят под угрозу статус доллара США как резервной мировой валюты. При этом кредитный рейтинг США упадет, а проценты по госдолгу увеличатся.

Мировой долг достиг рекордных 296 трлн долларов.

Фото: Белый дом