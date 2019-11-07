Мировой долг достиг рекордных 296 трлн долларов

Это на 36 трлн долларов больше допандемийного показателя.

Во втором квартале 2021 года мировой долг достиг рекордно высокого уровня в 296 трлн долларов. В Институте международных финансов (IIF) посчитали, что рост составил 4,8 трлн долларов.

При этом данный показатель выше допандемийного на 36 трлн долларов. Директор отдела исследований IIF по вопросам устойчивости Эмре Тифтик считает, что если темпы заимствования правительств разных стран мира, банков и корпораций будут такими же, то скоро мировой долг превысит 300 триллионов долларов. Стало известно, что во втором квартале общая долговая нагрузка составила примерно 353% ВВП. Это ниже пикового показателя в первом квартале 2021 года на 9%.

Отметим, что госдолг России по итогам первого квартала 2021 года равнялся более 10 трлн рублей. Это 17,7% от прогнозируемого объема ВВП.

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