По итогам прошлого года мировой долг увеличился на 29 трлн долларов.

Мировой долг в 2025 году вырос до рекордных 348 трлн долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

Отмечается, что по итогам прошлого года мировой долг увеличился на 29 трлн долларов. Это было обусловлено повышением объемов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более 10 трлн долларов. На долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста.

Эксперты связывают увеличение мирового долга с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира. Отношение долга к ВВП в прошлом году упало до 308% за счет государств с развитой экономикой. В странах с развивающейся экономикой показатель достиг рекордных 235% ВВП.

Ранее мы сообщали, что в России второй год подряд растет доля пятирублевых банкнот.

Фото: pxhere.com