Мировой долг достиг рекордных 188 трлн долларов

Это составляет около 230 % общемирового производства.

Объем мирового долга – государственного и частного – достиг рекордного значения в 188 трлн долларов или 230 % мирового ВВП. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

По словам специалиста, основным фактором увеличения мирового долга стал частный сектор. Сегодня на него приходится почти 2/3 от общего уровня задолженности. Георгиева заявила, что такого показателя "госдолга в странах с развитой экономикой не было со времен Второй мировой войны".

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что необходимо найти решение в сложившейся ситуацией. Она отметила, что такой высокий показатель создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Ранее были опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству.

Видео: YouTube/OpenTrader