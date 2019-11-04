Опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству

Их долги превышают сотни миллионов

Министерство культуры РФ опубликовало список компаний, получивших господдержку, но не вернувших средства в казну. На сегодня известно о 24 кинокомпаниях.

Кинокомпания "Enjoy Movies" задолжала государству 113 млн рублей. При этом головной офис организации "зарегистрирован" в жилом дома, учредитель - на Кипре. Их коллеги из "25-й этаж" имеют долг в размере 28 млн рублей, компания "Спутник" должна 48 млн рублей.

Еще ряд компаний имеют задолженности в размере 30-45 млн рублей. На месте их зарегистрированных офисов находятся рестораны, квартиры и даже секс-шопы.