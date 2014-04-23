Он вырос на 7,8%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

За первые шесть месяцев 2021 года госдолг России вырос до 20,4 трлн рублей. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты.

Если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, то госдолг вырос на 7,8%.

Внутренний долг вырос на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%. Он составляет 16,187 трлн рублей. Внешний долг за первую половину 2021 года вырос на 3,2%, до 58,542 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Мутко предложил дать возможность "Дом.рф" кредитовать регионы напрямую.

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