За первые шесть месяцев 2021 года госдолг России вырос до 20,4 трлн рублей. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты.
Если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, то госдолг вырос на 7,8%.
Внутренний долг вырос на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%. Он составляет 16,187 трлн рублей. Внешний долг за первую половину 2021 года вырос на 3,2%, до 58,542 млрд долларов.
Ранее мы писали, что Мутко предложил дать возможность "Дом.рф" кредитовать регионы напрямую.
Фото: pixabay
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