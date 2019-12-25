Мутко предложил дать возможность "Дом.рф" кредитовать регионы напрямую

Генеральный директор "Дом.рф" Виталий Мутко предложил разрешить его подведомственной организации кредитовать регионы напрямую. Такое предложение чиновник вынес во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Почему я как институт развития не могу дать займ губернатору? Коммерческий банк может, а я как институт развития почему не могу? Пока это запрещено.
Виталий Мутко, гендиректор "Дом.рф"
Глава государства попросил Мутко оформить его предложение официально, а далее оно будет направлено на проработку в кабинет министров.
Мутко прогнозирует ввод жилья в стране на уровне 84-85 млн кв м.
Фото: Piter.tv
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