Мутко предложил дать возможность "Дом.рф" кредитовать регионы напрямую

Глава "Дом.рф" встретился с президентом Владимиром Путиным.

Генеральный директор "Дом.рф" Виталий Мутко предложил разрешить его подведомственной организации кредитовать регионы напрямую. Такое предложение чиновник вынес во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Почему я как институт развития не могу дать займ губернатору? Коммерческий банк может, а я как институт развития почему не могу? Пока это запрещено. Виталий Мутко, гендиректор "Дом.рф"

Глава государства попросил Мутко оформить его предложение официально, а далее оно будет направлено на проработку в кабинет министров.

Мутко прогнозирует ввод жилья в стране на уровне 84-85 млн кв м.

Фото: Piter.tv



