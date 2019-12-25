Мутко прогнозирует ввод жилья в стране на уровне 84-85 млн кв м

Глава "Дом.рф" рассказал президенту об обемах жилищного строительства в России и сроках вывода объектов в эксплуатацию.

Генеральный директор проекта "Дом.рф" Виталий Мутко прогнозирует ввод жилья в стране на уровне 84-85 млн квадратных метров в 2021 году. Об этом чиновник сообщил президенту России Владимиру Путину во время личной встречи в Кремле.

Думаю, что в текущем году построим в районе 84-85 миллионов квадратных метров. "Для того, чтобы темпы шли стабильно, нужно в стройке около 120 миллионов квадратных метров. Сейчас у нас - 98-99 миллионов. Виталий Мутко, гендиректор "Дом.рф"

Эксперт уточнил, что в скором времени темп жилищного строительства будет сложно поддерживать, так как то жилье, которое выводится в строительство "выстрелит" только через 2 или 2,5 года.

Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора "ДОМ.РФ".

Фото: Piter.tv