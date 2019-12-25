Мутко прогнозирует ввод жилья в стране на уровне 84-85 млн кв м

Генеральный директор проекта "Дом.рф" Виталий Мутко прогнозирует ввод жилья в стране на уровне 84-85 млн квадратных метров в 2021 году. Об этом чиновник сообщил президенту России Владимиру Путину во время личной встречи в Кремле.
Думаю, что в текущем году построим в районе 84-85 миллионов квадратных метров. "Для того, чтобы темпы шли стабильно, нужно в стройке около 120 миллионов квадратных метров. Сейчас у нас - 98-99 миллионов.
Виталий Мутко, гендиректор "Дом.рф"
Эксперт уточнил, что в скором времени темп жилищного строительства будет сложно поддерживать, так как то жилье, которое выводится в строительство "выстрелит" только через 2 или 2,5 года.
Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора "ДОМ.РФ".
Фото: Piter.tv
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