Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора "ДОМ.РФ"

Впервые в истории у Мутко есть возможность в целом решить жилищный вопрос.

Президент России Владимир Путин по достоинству оценил работу гендиректора "ДОМ.РФ" Виталия Мутко. По его словам, у главы корпорации есть еще много задач.

Российский лидер отметил, что корпорация является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в жилищной сфере. Как уточнил Путин, жилье - это важная составляющая для каждой семьи и человека. На данный момент у Мутко есть возможность решить жилищный вопрос в России.

Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в июле российский лидер упоминал, что у страны есть исторический шанс решить проблемы с жильем. Он призвал не упустить этот шанс и настойчиво прорабатывать все вопросы.

Ранее глава государства предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тысяч рублей.

Видео: Россия 24

Фото: пресс-служба администрации президента РФ