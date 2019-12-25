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СМИ: Европе для сдерживания цен на газ не хватает угля
Сегодня, 11:43
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СМИ: Европе для сдерживания цен на газ не хватает угля

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Цены на газ в Европе превысила 14 сентября 770 долларов за тысячу кубометров.

В Европе цена на газ накануне, 14 сентября, превысила 770 долларов за тысячу кубометров. В связи с этим власти некоторых стран начинают принимать чрезвычайные меры, чтобы ограничить тарифы на газ, а также на электроэнергию. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, в прошлом в Европе такие всплески цен на газ купировали переходом, в том числе на уголь. Однако сейчас, как отмечают эксперты, в странах Западной Европы осталось слишком мало угольной генерации для значительного эффекта. Если говорить о росте поставок СПГ, то европейские покупатели пока не могут уверенно выиграть конкуренцию с Азией.

Ранее мы писали, что в России на 25% может подорожать шоколад. 

Фото: pixabay 

Теги: нехватка угля, рост цен на газ в европе
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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