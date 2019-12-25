Цена на газ в Европе впервые превысила $1000 за тысячу кубометров

Общий рост цены голубого топлива с начала дня уже превысил 11%.

Цены на газ на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

В начале торгов фьючерсы по индексу голландского TTF стартовали с 992 долларов, однако к 10 часам по московскому времени достигли исторического максимума – около 1030 долларов. Общий рост цены голубого топлива с начала дня уже превысил 11 процентов.

Напомним, власти некоторых государств Европейского союза стали принимать ряд мер для ограничения тарифов на газ и электроэнергию. Такие скачки цен, к примеру, купировались переходом на иной вид топлива, в том числе на уголь. Однако в текущем году с углем возникли проблемы.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украина вряд ли "доживет" до следующей зимы. По ее словам, кризис в сфере энергетики может лишить граждан страны следующего отопительного сезона. Буймистер утверждает, что вина в этом лежит на плечах непрофессиональных управленцев

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