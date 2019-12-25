Оптовые цены на газ в Британии выросли на 18% после выступления Путина

В публикации напомнили, что около 40% европейского газа поступает из России.

Оптовые цены на газ в Британии выросли на 18% после выступления президента России Владимира Путина. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Показатель достиг 259,50 пенса. В публикации напомнили, что около 40% европейского газа поступает из России. Кроме того, на фоне речи российского лидера об отказе от оплаты иностранными валютами товаров укрепился рубль.

Напомним, что 23 марта цены на газ в Европе поднялись на 20% - до 1370 долларов за тысячу кубометров. За последние 24 часа голубое топливо подорожало на 16,7%.

Ранее мы сообщили, что Песков рассказал, как будут разъяснять условия по оплате газовых контрактов рублями.

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