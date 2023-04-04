Оптовый газ подорожает на 10% в 2025 году

Миноэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития страны на 2025 год.

Правительство РФ внесло в Государственную Думу прогноз социально-экономического развития страны на 2025-й год и на плановый период 2026-го и 2027-го годов. Согласно тексту прогноза, оптовые цены на газ будут проиндексированы на 10,3% – как для промышленности, так и для физических лиц.

Необходимость индексации в министерстве обуславливают сохранением стабильных поставок и подключением к новых регионов к газу. Кроме того, для электроэнергетиков и предприятий ЖКХ цены на газ с 1-го июля следующего года будут дополнительно проиндексированы еще на 11% для того, чтобы равномерно распределить налоговые обязательства среди промышленников.

Согласно опубликованному прогнозу, рост цен на газ в РФ сможет вернуться к значениям, которые не превышают прогнозную годовую инфляцию, лишь к 2026-2027-м годам. Оптовая цена на газ для всех потребителей в 2026-м году вырастет на 4,3%, а в 2027-м году – на 4%.

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