Мэр украинского города посетовал на "сумасшедшие" цены на газ

Тарифы на топливо остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку и обогрев.

На Украине посетовали на "сумасшедшие" цены на газ. Мэр города Шостка Николай Нога отметил, что отопительный сезон сейчас в населенном пункте проходит очень сложно. Своим мнением чиновник поделился в эфире телевизионного канала "Наш".

Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая. Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует. Николай Нога, мэр Шостки

Отметим, что в прошлом году Украина добыла на четыре процента меньше газа, чем в 2020-м. Кроме того, в настоящее время более чем в два раза сокращен транзит российского газа через территорию этой страны.

Осенью 2021 года в Украине возник энергетический кризис из-за дефицита топлива, которое необходимо для выработки электроэнергии. Это в том числе связано с резким ростом цен на голубое топливо, а также с нехваткой угля. По этой причине останавливалось больше половины украинских теплоэлектростанций.

Ранее эксперты прокомментировали требование Еврокомиссии снизить поставки газа.

Видео: Youtube / НАШ