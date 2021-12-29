Эксперты прокомментировали требование Еврокомиссии снизить поставки газа

По словам экспертов, требование уже и так выполнено.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила о том, что ЕК "с нетерпением ожидает" ответа "Газпрома" на свой официальный запрос о снижении поставок газа в ЕС в период газового кризиса. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что с одной стороны пресса и даже отдельные официальные лица, например, польский министр энергетики, обвиняют "Газпром" в манипулировании рынком и создании газового кризиса. С другой стороны, те, кто ознакомился с материалом, знают, что "Газпром" уже выполнил контрактные обязательства, а продажи газа на спотовом рынке сократились из-за слишком высокой цены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Молдавия вновь попросила у "Газпрома" отсрочки.

Фото: Instagram / @vestager