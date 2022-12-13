Путин заявил, что в ближайшие полтора года серьезных изменений тарифов ЖКХ не должно быть

Глава РФ рассказал о том, что индексация ЖКХ не запланирована на ближайшее время.

Серьезных изменений тарифов ЖКХ (жилищно-коммунальном хозяйстве) в ближайшие полтора года на территории страны быть не должно. Соответствующее заявление в рамках выступления перед сотрудниками отечественного предприятия "Тулажелдормаш" рассказал глава государства Владимир Путин. Политик находится с официальным визитом в регионе.

С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал "задачей номер один" для государства рост доходов людей.

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