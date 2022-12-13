Путин назвал "задачей номер один" для государства рост доходов людей

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что увеличение реальных доходов людей, а также повышение благосостояния граждан страны является первоочередной задачей для государства. Соответствующее мнение лидер РФ сделал в рамках общения с представителями отечественного завода "Тулажелдормаш". Политик уточнил, что доходы семей должны подходить по современным требованиям и быть "достойными". Таким образом глава государства ответил на вопрос одного из рабочих о том, что власти планируют делать для повышения уровня доходов населения.
Ну да, цены растут, а зарплаты не очень. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека - его уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства.
Владимир Путин, президент РФ
Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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