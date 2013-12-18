Йозеф Сикела оценил инициативу по внедрению механизма корректировки рынка газа.

В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF, предложенной Европейской комиссией. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами в Брюсселе сделал министр по энергетике Йозеф Сикела.

Я ожидаю, что дискуссия сегодня будет достаточно острой. Йозеф Сикела, глава Минэнерго Чехии

Таким образом эксперт прокомментировал СМИ предложение Еврокомиссии, выдвинутое во вторник 22 ноября. Речь идет о формировании временного механизма корректировки газового рынка в качестве ещё одной антикризисной меры для борьбы в сфере энергетики. В ЕК полагают, что инструмент поможет странам снизить волатильность на энергоресурсы, а также избежать резких скачков в стоимости на газ. Механизм призван хапускаться при одновременном соблюдении двух условий: в том случае, если расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч на протяжении двух недель.

Министр энергетики Польши назвала "шуткой" предложение ЕК о потолке цены на газ.

Фото и видео: European Commission