Министр энергетики Польши назвала "шуткой" предложение ЕК о потолке цены на газ

Анна Москва рассказала о том, что никто не поддержит инициативу ЕК в текущем диапазоне лимита цен.

Министр энергетики Польши назвала "шуткой" предложение Европейской комиссии о "потолке цен" на природный газ. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе своего прибытия на экстренное заседание министров по энергетике стран ЕС в Брюсселе. Анна Москва отметила, что в ЕК предложили стоимость и лимит на энергоресурсы, которые гораздо выше текущих цен на профильном рынке.

Предложение, которое появилось позавчера, мы рассматриваем как шутку. Сложно серьезно к этому относиться. Предлагаемая там цена недопустима, так как она выше, чем текущие цены на рынке. Анна Москва, глава Минэнерго Польши

Польская чиновница добавила, что ни одна из стран не поддержит инициативу Еврокомиссии, поэтому до выявления компромисса еще далеко. Анна Москва пояснила, что речь сейчас не идет даже о "начале дискуссии".

Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ.

Фото и видео: European Commission