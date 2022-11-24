Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ

Костас Скрекас оценил уровень в 100-150 евро за 1 МВт.ч.

Министерство по энергетике Греции определилось с диапазоном потолка цен на российский газ. Соответствующее заявление во время прибытия на экстренное профильное заседание советов министров по энергетике Евросоюза в Брюсселе сделал чиновник Костас Скрекас. Эксперт полагает, что реалистичный уровень стоимости на ресурс должен варьироваться от 100 до 150 евро за МВт.ч (1060-1600 долларов за тысячу кубометров). Он призвал защитить домохозяйства и национальные возможности.

Потолок в 275 евро не является актуальным потолком. Цены на энергию шокируют домашние хозяйства и бизнес. По этой причине мы не можем стоять в стороне и ничего не делать. Костас Скрекас, глава Минэнерго Греции

Эксперт полагает, что европейский коррекционный механизм должен быть более реалистичным для того, чтобы помочь снизить цены на газ в регионе. Костас Скрекас добавил, что в настоящее вреся Европа покупает самый дорогой газ в мире в два или даже три раза, но для подобной ситуации "нет причин".

ЕК: послы ЕС не согласовали 23 ноября позицию по потолку цен на нефть РФ.

Фото и видео: European Commission

