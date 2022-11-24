ЕК: послы ЕС не согласовали 23 ноября позицию по потолку цен на нефть РФ

Кадри Симсон рассказала, что вопрос все еще обсуждается со странами Евросоюза.

В Европейской комиссии заявили, что послы стран-участниц Евросоюза не согласовали 23 ноября общеевропейскую позицию по потолку цен на российскую нефть. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами сделал европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она подчеркнула, что переговоры будут вестись и далее. Таким образом чиновница ответила на вопрос СМИ о том, действительно ли первая встреча с дипломатами стран ЕС об установлении ограничения стоимости энергоресурсов из России потерпела неудачу.

Да это так, переговоры будут продолжаться. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Еврокомиссар Симсон: ЕС завершит подготовку к введению эмбарго на нефть из РФ до 5 декабря.

Фото и видео: European Commission