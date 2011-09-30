Еврокомиссар Симсон: ЕС завершит подготовку к введению эмбарго на нефть из РФ до 5 декабря

Эксперт рассказала о сокращении взаимодействия ЕС и РФ в плане энергетики.

Европейский комиссар по вопросам энергетической безопасности Кадри Симсон рассказала о том, что Евросоюз завершит подготовку нормативных актов к введению эмбарго на нефть из РФ до 5 декабря 2022 года. Соответствующее заявление чиновница сделал в ходе выступления перед журналистами и участниками Cop27. Она напомнила о том, что члены саммита G7 ("Большой семерки") продолжают обмениваться мнениями по ситуации в сфере энергетики и возможных ограничениях на нефть, поступающую из РФ.

Наши санкции распространяются на сырую нефть для стран - членов ЕС, поэтому мы не будем покупать российскую нефть с 5 декабря. Мы покрыли возможный разрыв цен на нефть для международных покупателей восьмым пакетом санкций. Кадри Симсон, еврокомиссар

Напомним, что Совет ЕС 3 июня 2022 года принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

Глава OMV заявил, что цены на газ в Европе зимой останутся высокими.

Фото и видео: YouTube / Clean Air Task Force