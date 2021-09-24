Премьер-министр Украины обвинил Россию в росте цен на газ в Европе

Он пообещал, что для украинцев цена на газ до конца отопительного сезона не изменится.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что что к росту цен на газ привела "энергетическая война". По словам премьера, ее развязал "Газпром" для введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Шмыгаль подчеркнул, что для жителей Украины до конца отопительного сезона цена на газ не изменится. Он подчеркнул, что страна готова к отопительному сезону.

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Видео: YouTube / Телеканал Рада