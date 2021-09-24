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В Свердловской области возбудили дело после гибели двух детей в пожаре

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Во время пожара в доме находились две женщины и трое детей.

По факту гибели двух детей в результате пожара в селе Кадниково Свердловской области было возбуждено головное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

В сообщении говорится, что во время пожара в доме находились две женщины и трое детей. Женщины смогли сами эвакуироваться из дома, им удалось спасти ребенка 2019 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился в сенях дома.

Женщины, находившиеся в доме, пострадали и были госпитализированы в больницу. У одной зафиксированы ожоги 25% тела. Другая женщина в больницу попала с ранами и порезами, потому что пыталась самостоятельно эвакуироваться из дома через окно.

Видео: СК СУ по Свердловской области

 

 

Теги: гибель двух детей, пожар в свердловской области
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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