Глава МИД Австрии считает, что газовые санкции ЕС против России могут вернуться бумерангом

Он считает, что Евросоюза есть другие экономические рычаги для санкций против России.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил телеканалу ORF 2, что Евросоюз опасается вводить газовые санкции против России в случае эскалации на Украине. Дело в том, что в этой сфере наблюдается двусторонняя зависимость.

Он сказал, что "Северный поток - 2" еще не запущен, поэтому не может быть использован для угроз в адрес РФ. По его словам, у ЕС есть другие экономические рычаги для санкций против России.

Шалленберг сказал, что Евросоюз хочет ввести санкции, которые бы не вернулись бумерангом, то есть не навредили людям в европейских странах больше, чем тем, против кого они были нацелены.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности.

Фото и видео: orf.at