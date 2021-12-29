Лавров: Москва примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ рассказал о шагах Москвы после получения ответа от США.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва примет меры, если США конструктивно не ответят на предложения по гарантиям безопасности. Такую позицию дипломатов чиновник высказал во время правительственного часа на пленарном заседании Госдумы РФ. Спикер призвал Запад отказаться от агрессивного курса в отношении Москвы.

В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан - безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ напомнили депутатам о том, что Госдеп США уверил российскую сторону в том, что Вашингтон передаст собственные инициативы по гарантиям безопасности на текущей неделе. Москва готова не дать иностранцам "замотать в бесконечных дискуссиях" этот документ. После этого Москва определится в дальнейшими шагами во внешней политике.

Лавров: в мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона.

Фото: МИД России

