Глава МИД РФ рассказал, что мир больше не является американоцентричным.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что в мире все меньше желающих таскать каштаны из огня для Вашингтона. Такую позицию чиновник огласил во время выступления на правительственном часе в рамках пленарного заседания в Государственной Думе. Спикер видит тенденцию к снижению числа стран, готовых пожертвовать собственными национальными интересами в угоду Западу и США. В настоящее время обстановка говорит о том, что мир уже давно не является американоцентричным или западоцентричным. Он также никогда больше не будет однополярным.

Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил российским депутатам о том, что подавляющее большинство государств разделяют принципиальные подходы Москвы. Речь идет о том, что страна отвергает идеологический диктат Запада, а также не участвует в геополитических "играх с нулевой суммой".

Лавров: Запад хочет наказать РФ и КНР санкциями, провокациями и демонизацией в медиа.

Фото: МИД России

