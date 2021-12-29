Лавров: Запад хочет наказать РФ и КНР санкциями, провокациями и демонизацией в медиа

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Запад хочет наказать Москву и Пекин санкциями, провокациями спецслужб и демонизацией в медиасреде. Такое мнение чиновник высказал в рамках правительственного часа, проводимого на пленарном заседании Государственной Думы.

Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику пытаются наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр считает, что в последнее время Запад открыто и активно подталкивает киевский режим к организации прямых провокаций против России. Лавров подчеркнул, что международные коллеги начинают забывать о культуре дипломатии, поэтому удваивают усилия по попыткам сдерживания развития России и оказанию военно-политического давления. В качестве примера специалист привел ситуацию с поставками летального оружия на Украину, гаричащую с территорией РФ. В МИД обвинили НАТО в цинизме из-за обвинений в том, что Москва проводит боевые учения на своей земле.

Лавров пошутил над журналистами на встрече с президентом Швейцарии.

Фото: МИД России