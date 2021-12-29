Глава МИД РФ пожурил журналистов на мероприятии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил над журналистами на встрече с президентом Швейцарии. Чиновник добродушно поругал журналистов, которые не успели сфотографировать его рукопожатие с главой страны Иньяцио Кассисом.

Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло. Сергей Лавров, глава МИД РФ

После этих слов президент Швейцарии рассмеялся. Однако Лавров и Кассис все же решили повторить приветственный жест для фотокорреспондентов. В рамках дальнейшего диалога в Женеве политики обсудили значимость инклюзивного общения по достижению безопасности Европы. В МИД РФ подчеркнули, что между сторонами состоялся конструктивный и содержательный обмен позициями о двустороннем сотрудничестве и ряду мировых проблем.

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Фото и видео : МИД России

