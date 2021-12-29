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Лавров пошутил над журналистами на встрече с президентом Швейцарии

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Глава МИД РФ пожурил журналистов на мероприятии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил над журналистами на встрече с президентом Швейцарии. Чиновник добродушно поругал журналистов, которые не успели сфотографировать его рукопожатие с главой страны Иньяцио Кассисом.

Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

После этих слов президент Швейцарии рассмеялся. Однако Лавров и Кассис все же решили повторить приветственный жест для фотокорреспондентов. В рамках дальнейшего диалога в Женеве политики обсудили значимость инклюзивного общения по достижению безопасности Европы. В МИД РФ подчеркнули, что между сторонами состоялся конструктивный и содержательный обмен позициями о двустороннем сотрудничестве и ряду мировых проблем.

МИД: США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес России.

Фото и видео : МИД России
 

Теги: женева, мид, сергей лавров, швейцария, шутка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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