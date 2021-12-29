МИД: США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес России

США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес России. Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства. По мнению дипломатов, такой ответ Вашингтон принял в качестве ответа на предложенные Москвой гарантии по безопасности.
Вместо того чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию.
пресс-служба МИД РФ
В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон и Североатлантический военный альянс пытаются представить Россию в качестве агрессора, врага для цивилизованного европейского региона и угрозу для глобальной безопасности.
Глава МИД Британии в феврале приедет в Москву.
Фото: Piter.tv
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