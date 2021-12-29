Глава МИД Британии в феврале приедет в Москву

Элизабет Трасс хочет пообщаться в Сергеем Лавровым.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в феврале приедет в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник среди дипломатии. В настоящее время Кремль уже согласился на просьбу представителей Лондона о прибытии чиновницы.

Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале. источник агентства

Напомним, что ранее британское издание The Times рассказало о том, что рабочий визит Трасс в РФ запланирован на февраль. ТРасс получила должность министра по внешней политике в сентябре 2021 года. Главы МИД Британии не посещали Москву с декабря 2017 года. В прошлый раз в Россию прибывал Борис Джонсон.

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Фото: BBC

