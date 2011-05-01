Зеленский заявил о необходимости единства ЕС по шестому пакету антироссийских санкций

Украинский президент отметил, что наиболее активно за ограничения выступают США и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие единого мнения среди стран ЕС по вопросу шестого пакета антироссийских санкций. Свою позицию он озвучил в интервью Fox News.

По словам Зеленского, наиболее активно за ограничения выступают лишь США и Великобритания. Американскую сторону украинский президент назвал "акселератором санкционной политики". Тем не менее, он выразил благодарность европейцам за те санкции, которые уже введены.

Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее мы сообщили о том, что экс-генсек НАТО посоветовал Финляндии и Швеции вступить в альянс "прямо сейчас".

Фото и видео: FOX News