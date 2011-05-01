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Зеленский заявил о необходимости единства ЕС по шестому пакету антироссийских санкций

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Украинский президент отметил, что наиболее активно за ограничения выступают США и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие единого мнения среди стран ЕС по вопросу шестого пакета антироссийских санкций. Свою позицию он озвучил в интервью Fox News.

По словам Зеленского, наиболее активно за ограничения выступают лишь США и Великобритания. Американскую сторону украинский президент назвал "акселератором санкционной политики". Тем не менее, он выразил благодарность европейцам за те санкции, которые уже введены. 

Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее мы сообщили о том, что экс-генсек НАТО посоветовал Финляндии и Швеции вступить в альянс "прямо сейчас".

Фото и видео: FOX News

Теги: владимир зеленский, евросоюз, политика, санкции против россии
Категории: Видео, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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