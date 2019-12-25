Впервые в истории цена на газ в Европе превысила 770 долларов за тысячу кубометров

9 сентября стоимость газа впервые превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров.

Согласно данным биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на газ впервые в истории превысила 770 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа на нидерландском газовом хабе TTF составила 772,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это 63,205 евро за МВт/ч.

Напомним, что накануне, 13 сентября, цена на газ в Европе достигла 760,4 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом впервые стоимость перевалила за отметку 700 долларов за тысячу кубометров 9 сентября.

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