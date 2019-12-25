Рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 самых популярных валют в мире

Российская валюта заняла 20-е место.

По итогам июля рубль стал одной из 20 самых популярных валют в мире впервые с 2016 года. В междунарожных расчетах доля рубля составила 0,18%. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Отмечается, что в прошлый раз рубль был также на 20 месте с долей 0,26%. Первое место занял американский доллар, его доля в международных расчетах составила 39,38%, на втором месте евро с долей 38,43%, третье место занимает британский фунт стерлингов с показателем 5,99%. В пятерке лидеров также оказались японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин отметил, что попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.

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